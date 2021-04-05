Инспекторы покарали одного из "мастеров парковки" в Петрозаводске

Сотрудники ГИБДД отправили на штрафную стоянку автомобиль, припаркованный в неположенном месте.

Инспекторы выявили нарушителя на Древлянке, сообщает ГИБДД Петрозаводска. Водитель "Renault" создал помеху для движения другого автомобиля.

Жители дома № 30 по Лососинскому шоссе сообщили в инспекцию об автомобилисте, который припарковался с помехой для окружающих. На место был направлен наряд ДПС.

"Транспортное средство было эвакуировано на специализированную стоянку, в отношении водителя "Рено" вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки/стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере двух тысяч рублей", - сообщили в петрозаводской Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска призывают жаловаться на паркующихся на газонах автомобилистов.