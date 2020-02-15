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Инспекторы проведут массовые проверки водителей в Петрозаводске

Новости. Общество
09:15, 16 Февраля 2020
фото: © Кадр из видео/ Госавтоинспекция Петрозаводска
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Автомобилистов карельской столицы ожидают массовые проверки, сообщает ГИБДД Петрозаводска.

16 февраля Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

"Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность", - напоминают в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось о том, как пьяный водитель сбежал с места ДТП в Карелии

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