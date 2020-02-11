Пьяный водитель сбежал с места ДТП в Карелии

ДТП произошло сегодня утром в Сегеже, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 4.15 на путепроводе водитель автомобиля Toyota Camry столкнулся с Mitsubishi Lancer и скрылся с места ДТП.



В результате происшествия никто не пострадал.



Автоинспекторы установили личность водителя. Им оказался 42-летний сегежанин, ранее лишенный права управления за пьяное вождение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии с участием нетрезвого водителя.

Ранее нарушитель в Петрозаводске устроил ДТП с пострадавшими.