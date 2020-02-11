Пьяный водитель сбежал с места ДТП в Карелии

ДТП произошло сегодня утром в Сегеже, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 4.15 на путепроводе водитель автомобиля Toyota Camry столкнулся с Mitsubishi Lancer и скрылся с места ДТП.
В результате происшествия никто не пострадал.
Автоинспекторы установили личность водителя. Им оказался 42-летний сегежанин, ранее лишенный права управления за пьяное вождение.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии с участием нетрезвого водителя.
Ранее нарушитель в Петрозаводске устроил ДТП с пострадавшими.
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