Госинспекция труда Карелии расследует гибель водителя грузовика

Государственная инспекция труда Карелии начала расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с водителем грузового автомобиля.
Государственная инспекция труда республики начала расследовать обстоятельства несчастного случая со смертельным исходом.
Несчастный случай произошел с водителем грузового автомобиля, уточнили в Госинспекции труда Карелии.
По результатам расследования Госинспекции труда будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего.
Отметим, водитель грузовика работал в компании, зарегистрированной в Костомукше. Организация занималась розничной торговлей моторным топливом.
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