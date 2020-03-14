Инструкция, как защитить себя от коронавируса

С 12 марта в Карелии введен режим повышенной готовности, вызванный угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Наша республика стала девятым регионом в России, где действует такой режим из-за стремительно распространяющегося по всем миру нового типа коронавируса COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире превысило 124,5 тысяч человек в 118 странах.

Власти Карелии не исключают, что пандемия коронавируса может охватить половину населения в регионе. Поэтому в Минздраве Карелии разработаны два сценария развития эпидемии на территории республики.

Повод для неблагоприятных прогнозов есть. Китайские ученые исследовали особенности распространения коронавируса в разных странах и пришли к выводу, что оптимальные условия для передачи этого патогена – температура от 5 до 9 градуса тепла и влажность 35-50%. При ранней весне во многих регионах России создается идеальная среда для вируса, и нужно быть к этому готовым.

Как? Вопросов, связанных с коронавирусом, остается немало. Отвечаем на главные из них в нашей рубрике "Больной вопрос".

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