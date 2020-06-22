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"Интерес к проектам "Народного бюджета" в Лахденпохском районе - огромный"

Новости. Общество
19:43, 22 Июня 2020
фото: © ИА "Республика" / Максим Смирнов
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Глава администрации Лахденпохского района Карелии Олег Болгов рассказал о проектах благоустройства районного центра, которые претендуют на включение в программу "Народный бюджет".

В Карелии с 25 июня по 1 июля будет проходить сразу два голосования: по одобрению изменений в Конституцию, а также по выбору лучших проектов программы "Народный бюджет", которая включает в себя финансирование тех объектов благоустройства, которые выберут сами жители республики.

Наиболее активная дискуссия сегодня развернулась в Лахденпохском районе, где на финансирование из программы "Народный бюджет" претендуют сразу четыре проекта. Как рассказал нашему изданию глава администрации района Олег Болгов, это ремонт помещений городской библиотеки, ремонт общественной бани, благоустройство городского сквера и пляжа "во втором" городке.

Какой из них в итоге попадет в программу, пока никто не знает – выбирать один из четырех жители района будут в период с 25 июня по 1 июля, и в день голосования по поправкам в Конституцию (1 июля, в выходной).

Проект ремонта библиотеки связан с подготовкой к размещению его в здании бывшего детского сада "Аленушка". Как рассказал Олег Болтов, после ремонта это старое двухэтажное каменное строение сможет вместить городскую и районную библиотеки, кроме этого, планируется организовать здесь центр проведения различных мероприятий и кружков по интересам для молодежи Лахденпохьи.  

Еще один важный социальный проект, претендующий на финансирование из "Народного бюджета" - это ремонт городской общественной бани. По словам Олега Болгова, по программе поддержки местных инициатив здесь будет проводиться ремонт коммуникаций. А по программе "Народный бюджет" власти смогут отремонтировать внутренние помещения бани, что позволит открыть в ней второе отделение. На сегодняшний день в бане работает всего одно отделение, при этом, спрос на услуги очень большой.

И, пожалуй, самые популярные на сегодняшний день проекты – это благоустройство в Лахденпохье городского сквера, а также приведение в порядок городского пляжа.

"В день голосования жители района смогут выбрать один проект из четырех, - рассказал Олег Болгов. – На мой взгляд, это правильно, потому что тогда финансирование будет сосредоточено на нем, деньги не распылятся в разные стороны, и тот проект, который выиграет, будет зримым. Мы действительно сможем сделать что-то крупное, социально важное, и результат увидят все.

На сегодняшний день мы наблюдаем, что интерес к проектам "Народного бюджета" у жителей огромный. Пост о программе на моей странице ВКонтакте просмотрело 8,5 тысяч человек, и почти 1300 человек проголосовало. Но это пока только сбор мнений в соцсети. А когда с 25 июня по 1 июля состоится голосование по проектам, мы надеемся, что оно будет еще более массовым".

Напомним, программа "Народный бюджет" будет действовать сразу в 12 районах Карелии, на его реализацию выделено 180 миллионов рублей.

Голосование по проектам "Народного бюджета" в районах Карелии решили совместить с голосованием по внесению изменений в Конституцию, так как на местном уровне властям было бы сложно организовать все эти мероприятия с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Теперь же защита граждан не вызывает сомнений, например, уже известно, что все участников голосования бесплатно обеспечат средствами индивидуальной защиты.  

Планируется, что выбранные проекты программы "Народный бюджет" будут реализованы в будущем году.

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