Интернет-аферисты выманили у жительницы Сортавальского района более ста тысяч рублей

Пострадавшая заказала в онлайн-магазине снегоуборочную машину.

В дежурную часть Сортавальского района обратилась 55-летняя местная жительница, которую ввели в заблуждение интернет-аферисты. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Пострадавшая рассказала полицейским, что на сайте магазина заказывала снегоуборочную машину. Во время оформления заказа ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником торговой площадки.

Мужчина настоял на том, что оплату товара нужно произвести онлайн. Горожанка перевела 100 565 рублей на продиктованный номер счета и стала ожидать поступления товара, однако оплаченный снегоуборщик до покупательницы не дошел, а деньги не вернули.

Возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба.

Сотрудники полиции предупредили, что при совершении сделок купли-продажи в интернете не следует перечислять сбережения на неизвестные банковские счета. «Помните, что требование предоплаты — излюбленный способ мошенников похищать деньги граждан. Будьте бдительны», — написали в источнике.