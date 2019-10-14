Интернет-агентство в Петрозаводске ищет менеджера

Новости по теме
14.10.19 07:09
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Интернет-агентство Optimizer ищет менеджера по работе с клиентами.
Агентству нужен амбициозный сотрудник, который будет близок по духу и захочет развиваться вместе с компанией.
Опыт работ в сфере продаж желателен.
Вы можете претендовать на вакансию, если Вы:
- уверенный пользователь ПК
- не боитесь людей
- внимательны к мелочам
- работаете на результат
- грамотны
- задумываетесь о карьерном росте
- позитивны даже в самые хмурые дни
Интернет-агентство Optimizer предлагает:
- интересную работу
- достойную зарплату
- комфортный офис в центре города
- перспективы роста
- оформление по ТК РФ
- нашу крутую команду
Резюме можно отправить на e-mail optim.press@yandex.ru
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