Интернет-агентство в Петрозаводске ищет менеджера

Интернет-агентство Optimizer ищет менеджера по работе с клиентами.

Агентству нужен амбициозный сотрудник, который будет близок по духу и захочет развиваться вместе с компанией.

Опыт работ в сфере продаж желателен.

Вы можете претендовать на вакансию, если Вы:

- уверенный пользователь ПК

- не боитесь людей

- внимательны к мелочам

- работаете на результат

- грамотны

- задумываетесь о карьерном росте

- позитивны даже в самые хмурые дни

Интернет-агентство Optimizer предлагает:

- интересную работу

- достойную зарплату

- комфортный офис в центре города

- перспективы роста

- оформление по ТК РФ

- нашу крутую команду

Резюме можно отправить на e-mail optim.press@yandex.ru

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