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Новости. Общество
13:00, 26 Марта 2018

Интернет и ТВ без границ от Сампо.ру

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Компьютерная сеть Сампо.ру представляет линейку тарифов "Форсаж". Качественный и доступный интернет, а также ТВ без абонентской платы гарантированы.

"Форсаж" - это высокоскоростной интернет, которого хватит абсолютно на все, и 87 ТВ-каналов без абонентской платы. "Форсаж" отлично подходит для всей семьи и "не бьет" по кошельку.

Популярные детские телеканалы, каналы для настоящих мужчин и милых дам, а также образовательные, развлекательные, музыкальные и более 20 новостных телеканалов на любой вкус.

Действует специальное предложение - при переходе на тариф "Форсаж-36", "Форсаж-60", "Форсаж-100" Сампо.ру дарит ТВ-приставку с возможностью записи любимых телепередач!

Сампо.ру - это качественный и надежный доступ в сеть Интернет 24 часа в сутки.

Подробности по телефону 22-00-00 и на сайте go.sampo.ru.

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