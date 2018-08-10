Интернет МегаФона признан самым быстрым в Карелии

Компания Ookla, разработчик популярного приложения Speedtest, обнародовала результаты замеров скоростей мобильного интернета 4G/LTE в сетях российских операторов "большой четверки".

В II квартале 2018 года в Карелии и России в целом лучшие результаты продемонстрировал МегаФон.

Ookla проводит регулярный мониторинг интернет-скоростей, опираясь на данные миллионов независимых замеров пользователей 4G-интернета. По итогам 2017 года МегаФон уже признавался самым быстрым оператором в стране. Данные II квартала этого года подтвердили возможности сети компании. В Карелии средние скорости 4G-доступа составили свыше 26 Мбит в секунду. Это самый высокий результат среди всех операторов, участвовавших в исследовании.

"Получить почетное звание самого быстрого оператора в регионе нам помогло, в частности, то, что сегодня базовые станции 4G запущены МегаФоном уже в 35 населенных пунктах Карелии, среди которых и крупные райцентры, и небольшие поселки. На карте республики с каждым годом появляется все больше малых населенных пунктов, где наши абоненты получают такие же интернет-возможности, как и в больших городах. Исследование Ookla – еще одно подтверждение широкой доступности услуг четвертого поколения нашей компании", – отмечает директор Карельского отделения компании "МегаФон" Алексей Артемьев.

Напомним, что в этом году компания "МегаФон" начала эксплуатацию сети четвертого поколения еще в четырех районных центрах Карелии – это Питкяранта, Лахденпохья, Пряжа и Калевала . Порядка 25 000 их жителей получили доступ к мобильному интернету, который с большим комфортом позволяет работать с "тяжелым" контентом на мобильных устройствах– смотреть видео в интернете или играть в онлайн-игры "без торможений", быстрее пересылать объемные базы данных или скачивать архивы фотографий.

Ознакомиться с картой покрытия в Республике Карелия можно на сайте компании "МегаФон".

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