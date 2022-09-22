Интернет-мошенник через суд вернул деньги обманутой жительнице Карелии

Осудили мошенника, выманивающего деньги с помощью фейкового объявления на «Авито», сообщает пресс-служба Сортавальского городского суда.

Мошенник разместил на сайте «Авито» объявление о продаже кухонного гарнитура по цене ниже рыночной. Жительница Сортавалы перевела 15 007 рублей, но мебели так и не получила.

В ходе следствия установили, что подсудимый обманывал пользователей интернет-сервиса с объявлениями вместе с подельником, однако личность последнего установить не удалось.

В суде мошенник признал вину, полностью возместил ущерб и получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.