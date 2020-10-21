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Интернет-мошенник оставили водителя в Карелии без запчастей и без денег

Новости. Происшествия
17:20, 22 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Пострадавшим от интернет-мошенников на этот раз оказался водитель из Костомукши, пытавшийся купить запчасти, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Костомукши обратился 53-летний мужчина и сообщил, что стал жертвой недобросовестного продавца.

Как выяснилось, 18 октября заявитель нашел на одном из сайтов объявление о продаже запчасти для машины и связался с автором. Тот пообещал доставить товар с помощью курьера и попросил перевести на счет 17 тысяч рублей. Уже на следующий день покупатель полностью оплатил свой заказ. Однако, проверив сайт еще раз, он обнаружил, что товар все еще не снят с продажи, а продавец поменял свои данные. Мужчина сообщил об этом в службу техподдержки.

В настоящее время по факту произошедшего полицией проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными. Не стоит заключать сделки на слишком выгодных или сомнительных условиях и слепо доверять авторам объявлений. Если при общении с продавцом возникают сомнения в качестве товара, или в схеме расчета, лучше отказаться от рискованного предложения.

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Комментарии

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кир
2020-10-22 17:53:35
Сколько можно тянуть кота за хвост? Три жуткие репрессии с публичным показом и всё придет в норму. Нет. Либералы с одной серьгой в ухе будут отстаивать права мошенников и педофилов.
Сколько можно врать и издеваться над людьми?
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21.10.2020 11:34
Без политики
Не тратьте деньги зря
В последнее время в Прионежском районе Карелии появляются довольно активные и, я бы сказал, ушлые персонажи с солидными удостоверениями в красных корочках и уговаривают доверчивых потребителей произвести замену счетчиков электроэнергии. За деньги. И немалые.
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