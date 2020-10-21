Интернет-мошенник оставили водителя в Карелии без запчастей и без денег

Пострадавшим от интернет-мошенников на этот раз оказался водитель из Костомукши, пытавшийся купить запчасти, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Костомукши обратился 53-летний мужчина и сообщил, что стал жертвой недобросовестного продавца.

Как выяснилось, 18 октября заявитель нашел на одном из сайтов объявление о продаже запчасти для машины и связался с автором. Тот пообещал доставить товар с помощью курьера и попросил перевести на счет 17 тысяч рублей. Уже на следующий день покупатель полностью оплатил свой заказ. Однако, проверив сайт еще раз, он обнаружил, что товар все еще не снят с продажи, а продавец поменял свои данные. Мужчина сообщил об этом в службу техподдержки.

В настоящее время по факту произошедшего полицией проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными. Не стоит заключать сделки на слишком выгодных или сомнительных условиях и слепо доверять авторам объявлений. Если при общении с продавцом возникают сомнения в качестве товара, или в схеме расчета, лучше отказаться от рискованного предложения.