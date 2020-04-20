Интернет-мошенники извинились перед обманутым жителем Карелии, списав все на коронавирус

Мошенники обманули покупателя из Олонца, желавшего приобрести к летнему сезону питбайк, сообщили в МВД Карелии.

В ОМВД России по Олонецкому району обратился местный житель и сообщил об обмане при покупке в Сети. На одной из площадок объявлений он заинтересовался питбайком. Мини-мотоцикл предлагала к реализации жительница Санкт-Петербурга.

Началась переписка в одном из мессенджеров. Там житель юга Карелии узнал, что цена на товар уже упала до 12,6 тыс. рублей, а доставка будет стоить 1 рубль. Чтоб рассеялись сомнения, дама выслала фото разворота якобы своего паспорта.

Олончанин согласился, несмотря на то, что всю стоимость питбайка следовало перевести еще до получения.

И вот поступила некая ссылка от продавщицы. Она пояснила, что это сервис безопасной сделки.

Покупатель прошел по ней, ввел на сайте все данные, но оплата не прошла, а счет оказался заблокирован банком. Тут же поступил входящий звонок с номера, начинавшегося на +7495… Некий мужчина представился оператором интернет-площадки объявлений и пояснил, что гражданину следует обратиться в банк и разблокировать счет, а затем вновь попытаться осуществить перевод.

Житель республики так и сделал: в банке по его просьбе счет разблокировали, и он вновь без весомых гарантий решил перечислить за питбайк 12,6 тыс. рублей. На этот раз все получилось.

Продавщице он отчитался, что все сделал, и получил указание ждать звонка курьера. Доставщик не выходил на связь, и олончанин решил связаться с мужчиной - представителем сайта объявлений. Но на звонок ответила пожилая женщина, которая понятия не имела ни о каких интернет-сделках, байках и тем более менеджерах виртуальных досок. Страница продавщицы из северной столицы оказалась заблокированной.

В довершение этой истории еще один странный звонок покупателю поступил с того же +7495..... И не пенсионерка, а вновь мужчина рассказал, что доставка товаров не работает из-за нынешней непростой ситуации, но и деньги никто не вернул.

Сейчас в полиции проводят проверку по фактам, изложенным в заявлении. А полиция Карелии напоминает, что нередко признаками аферистов являются: требование полной оплаты товара до получения и выставление самой низкой цены или сброс ее в процессе общения. Подделать сайты под оформление официальных сервисов также несложно, а потому следует проявлять максимальную бдительность при сделках в сети.