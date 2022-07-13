Интернет-мошенница оставила жительницу Петрозаводска без клубники

Петрозаводчанку обманули при попытке купить местную клубнику, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением об обманном хищении денег обратилась 34-летняя горожанка.

Потерпевшая в паблике соцсети увидела привлекательное рекламное предложение о продаже клубники – 4 ящика за 5 тысяч рублей. Женщина оставила под постом комментарий о том, что желает приобрести ягоды по столь выгодной цене.

После чего ей написала незнакомка, которая представилась продавцом. Она сообщила, что в наличии есть 8 ящиков клубники, и поинтересовалась, не хочет ли покупательница приобрести все за 10 тысяч рублей. Петрозаводчанка согласилась.

Тогда ей были отправлены реквизиты банковской карты, на которую следовало перевести указанную сумму, а также назначена встреча – на ферме, где выращивают ягоды. Однако когда жительница карельской столицы приехала забрать товар, выяснилось, что владельцы хозяйства в социальных сетях ни с кем не переписывались и никаких денег от горожанки не получали.

В настоящее время правоохранителями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными при совершении сделок купли-продажи через интернет. Не переводите свои сбережения незнакомцам. Помните, что мошенники могут выдавать себя за кого угодно, в том числе представиться администраторами или продавцами общедоступных сообществ.