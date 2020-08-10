Интернет-сайт, продававший водительские удостоверения в Карелии, внесен в черный список

В Лахденпохском районе прокуратура обнаружила в Интернете сайт, где предлагалось приобрести водительские удостоверения без экзаменов, и подала иск в суд, сообщается на сайте районной судебной инстанции.

Прокуратура Лахденпохского района обнаружила на одном из сетевых адресов в Интернете, что владельцем сайта предлагается оказание услуг по приобретению водительских удостоверений любой категории без прохождения обучения и экзаменов, предусмотренных действующим законодательством РФ. Данное обстоятельство послужило основанием для обращения в суд.

Суд признал, что указанная информация запрещена к распространению, и административный иск прокурора Лахденпохского района был удовлетворен. Информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, признана информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Решение является основанием для внесения сетевого адреса, содержащего информацию, запрещенную к распространению, в "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет".