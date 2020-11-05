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Интервьюеры ходят по домам жителей Карелии и спрашивают об условиях жизни

Новости. Общество
12:35, 06 Ноября 2020
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Карелиястат проводит обследование условий жизни населения Карелии, согласно постановлению правительства России – выводы будут сделаны на основании ответов жителей республики.

Планируется опросить 320 домохозяйств в городской и 128 - в сельской местности.

В выборку попали Петрозаводск, Костомукша, Медвежьегорск, Сегежа, Кондопога, Питкяранта, посёлок городского типа Хелюля Сортавальского района, а также посёлки – Огорелыши Медвежьегорского района, Софпорог Лоухского района, деревня Куйтежа Олонецкого района и село Рыбрека Прионежского района.

Семьям, проживающим в этих населённых пунктах, предлагают оценить свои жилищные и бытовые условия, условия труда, социальное обеспечение, состояние здоровья и доступность медицинского обслуживания, качество и доступность социальной инфраструктуры (транспортного обеспечения, торгового и бытового обслуживания), работу органов государственного управления.

Такое обследование проводится раз в два года. Что отвечали участники опроса в прошлый раз, читайте в интернет-газете "Вести Карелии". 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-11-06 13:22:13
Пенсионеры в магните копейки считают, хлеба купить не могут. Все дворы кастрюлями забиты. Очень плохо живем.
кир
2020-11-06 12:51:51
Не пускать ненормальных.
David
2020-11-06 12:45:37
Самое время! Браво!
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