Интервьюеры ходят по домам жителей Карелии и спрашивают об условиях жизни

Карелиястат проводит обследование условий жизни населения Карелии, согласно постановлению правительства России – выводы будут сделаны на основании ответов жителей республики.

Планируется опросить 320 домохозяйств в городской и 128 - в сельской местности.

В выборку попали Петрозаводск, Костомукша, Медвежьегорск, Сегежа, Кондопога, Питкяранта, посёлок городского типа Хелюля Сортавальского района, а также посёлки – Огорелыши Медвежьегорского района, Софпорог Лоухского района, деревня Куйтежа Олонецкого района и село Рыбрека Прионежского района.

Семьям, проживающим в этих населённых пунктах, предлагают оценить свои жилищные и бытовые условия, условия труда, социальное обеспечение, состояние здоровья и доступность медицинского обслуживания, качество и доступность социальной инфраструктуры (транспортного обеспечения, торгового и бытового обслуживания), работу органов государственного управления.

Такое обследование проводится раз в два года. Что отвечали участники опроса в прошлый раз, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".