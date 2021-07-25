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Инвалид из города бумажников в Карелии просит власти помочь купить ему автомобиль, чтобы жить

Новости. Общество
16:21, 26 Июля 2021
фото: © Кадр из репортажа «САМПО ТВ 360»

Инвалид без ноги Олег Дмитриев из Кондопоги просит всех как-нибудь помочь купить ему машину – саму дешевую, с автоматом, чтобы быть полезным и жить ради маленького сына.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился 44-летний житель Кондопоги Олег Дмитриев, который рассказал, что в 2009 году у него произошел инсульт, позже прошло еще несколько инфарктов, вследствие чего возник тромбоз — удалили ногу. Он научился ходить с протезом на костылях, но от нагрузки появились проблемы и со второй ногой. Ее также могут ампутировать.

У Олега собственный дом, свое хозяйство, есть жена и маленький сын, 2 года.

«Сегодня я получаю пенсию по инвалидности 15 тысяч рублей и 17 тысяч за работу вахтером. Я очень хочу сохранить ногу, чтобы жить, помогать семье, работать, растить сына, — с отчаянием говорит Олег Дмитриев. — 6 лет назад я купил старую „Оку“, чтобы хоть как-то передвигаться и возить комбикорм, но, к сожалению, она уже прогнила и развалилась. По медицинским показаниям я нуждаюсь в автомобиле, и это указано в документе».

Олег обращался фонд соцзащиты, но там, по его словам, помочь не могут, так как ногу он потерял не на производстве. Писал инвалид в различные организации и всевозможным чиновникам, но ни от кого не получил помощи.

«А прошу-то я не танк, не самолет, а самый простой автомобиль, самый дешевый, но с „автоматом“, может быть, такой, как LADA Granta», — сказал Олег.

В автомобильной компании в Санкт-Петербурге Олегу Дмитриеву даже согласились дать скидку в 100 тысяч рублей, но оставшиеся 300 тысяч надо заплатить, а у инвалида таких денег нет.

Если кто-то хочет помочь Олегу, то можно позвонить ему по номеру — 89535381169. Олегу Дмитриеву, как он признался, завтра, 27 июля, исполнится 45 лет.

Он очень хочет жить ради сына.

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Комментарии

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сашка
2021-07-26 16:29:50
Хде ахиджакова, улицкая, слабунова, леповецкий, трунов с фуксом ? Или это другой дмитриев ?
Гость
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