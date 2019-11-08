Инвалид из Карелии выиграл первенство России по плаванию

Дмитрий Лобанов стал победителем первенства России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщили в Минспорта Карелии.

Дмитрий Лобанов, мастер спорта по плаванию, выпускник Республиканской спортивной школы олимпийского резерва 2019 года, в конце октября выступил на первенстве России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в Смоленске. В соревнованиях приняли участие более 170 пловцов из 35 регионов России.

Дмитрий представлял сборную Санкт-Петербурга, так как с сентября 2019 года является студентом Университета физической культуры, спорта и здоровья имени им. Лесгафта и тренируется в Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по водным видам спорта "Экран".

Карельский пловец завоевал четыре медали: золото на дистанции 400 м вольным стилем, серебро на дистанции 100 м вольным стилем, серебро на дистанции 100 м на спине и бронзу на дистанции 200 м комплексное плавание.

В командном первенстве Санкт-Петербург набрал 10280 очков, из них 3509 принес Дмитрий.

Ранее Антон Котков из Карелии выиграл чемпионат Европы по тхэквондо.