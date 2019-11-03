Спортсмен из Карелии выиграл чемпионат Европы по тхэквондо

Антон Котков взял золото на чемпионате в Италии.

Карельский тхэквондист завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по тхэквондо G4 EXTRA European Taekwondo Championships, который проходит в итальянском Бари с 1 по 3 ноября, сообщили в паблике "Республика Карелия".

Антон выступал за сборную команду России в весовой категории до 80 кг. В финальном бою карельский спортсмен одержал победу над хорватом Тони Канает, счет 11:1.

Напомним, Антон Котков также стал чемпионом России по тхэквондо.