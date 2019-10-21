Карельский спортсмен завоевал "золото" на Чемпионате России по тхэквондо

Антон Котков стал чемпионом России по тхэквондо, сообщили в Минспорта Карелии.

С 14 по 20 октября в Казани проходит Чемпионат России по тхэквондо ВТФ. На соревнования приехали около 500 спортсменов из 45 регионов страны.

Карельский спортсмен завоевал золото в весовой категории до 80 кг.

Тренер Антона Коткова - Сергей Петров.