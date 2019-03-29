Инвалидам при трудоустройстве в Карелии помогут переоборудовать автомобили

Новости по теме
Загрузка...
Правительство Карелии рассматривает возможность оказания дополнительных мер господдержки по трудоустройству инвалидов.
Они перечислены в плане по повышению уровня занятости инвалидов в республике на 2019-2020 годы, который утвердил глава Карелии Артур Парфенчиков.
"Планируется организовать предоставление компенсационных выплат инвалидам для приобретения индивидуальных средств или приспособлений, необходимых для облегчения выполнения трудовой функции. Для инвалидов-опорников это может быть приобретение технических средств, необходимых для переоборудования легкового автомобиля для проезда к месту работы", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.03.2019, 19:40
23.03.2019, 21:40
26.03.2019, 09:21
28.03.2019, 20:20
Аналитика
Сегодня 11:41
Капитал
В Петрозаводске 27 марта состоялось событие российского масштаба – на улице Варламова был заложен первый камень в основание строительства детской офтальмологической клиники.
28.03.2019 14:24
28.03.2019 10:30
28.03.2019 09:36
25.03.2019 14:18
Чтиво
Сегодня 10:00
Без политики
Яковлева Валерия Александровна – детский офтальмолог глазной клиники Карелии, врач-косолог, которая пришла в профессию вопреки советам мамы, и сегодня успешно спасает зрение маленьким пациентам, многим из которых нет даже и недели от роду.
28.03.2019 15:19
28.03.2019 12:33
28.03.2019 12:01
Медиа
28.03.2019 16:57
Опрос
Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?
Комментарии