Инвалидам при трудоустройстве в Карелии помогут переоборудовать автомобили

Правительство Карелии рассматривает возможность оказания дополнительных мер господдержки по трудоустройству инвалидов.

Они перечислены в плане по повышению уровня занятости инвалидов в республике на 2019-2020 годы, который утвердил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Планируется организовать предоставление компенсационных выплат инвалидам для приобретения индивидуальных средств или приспособлений, необходимых для облегчения выполнения трудовой функции. Для инвалидов-опорников это может быть приобретение технических средств, необходимых для переоборудования легкового автомобиля для проезда к месту работы", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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