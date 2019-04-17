Инвалиду из Карелии несколько месяцев не выплачивали компенсацию за газ

Женщина с инвалидностью на протяжении нескольких месяцев не получала компенсацию в виде скидки 50% на оплату газа, сообщили в прокуратуре Карелии.

Имеющая инвалидность заявительница является получателем ежемесячной денежной компенсации в виде скидки 50% на оплату газа, однако компенсацию за декабрь и январь ей не предоставили.

Компания в нарушение норм действующего законодательства и условий контракта сведения о компенсации в Центр социальной работы не представила, в связи с чем денежная компенсация за указанные месяцы инвалиду не была выплачена.

По данному факту прокуратура района внесла директору ресурсоснабжающей организации представление об устранении нарушений закона.

Представление прокурора рассмотрено и удовлетворено, инвалиду произведен перерасчет сумм денежной компенсации, виновный сотрудник получил дисциплинарное наказание.