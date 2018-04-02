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Новости. Общество
14:14, 02 Апреля 2018

Инвалиды Петрозаводска будут тестировать степень доступности зданий города

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Маломобильных граждан будут привлекать к экспертизе степени доступности общественных зданий Петрозаводска, сообщили в администрации Петрозаводска.

В ходе заседания координационного Совета по делам инвалидов при главе города специалисты рассмотрели вопросы выполнения мероприятий "дорожной карты" по улучшению досягаемости объектов и муниципальных услуг для маломобильных горожан.

Также отмечена важность увеличения числа рабочих мест для инвалидов и маломобильных горожан. Как отметила начальник управления социальной защиты администрации города Елена Малышева, руководители общественных организаций (КРОО "Поможем нашим детям", АНО "Особая семья", КРОО "Петросино") обратили внимание специалистов на необходимость привлечения экспертов из общественных объединений инвалидов к проведению паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры.

"Экспертиза должна определять уровень доступности различных городских объектов для этих групп населения. Также будут решаться рассмотренные на заседании вопросы о создании стоянки автотранспортных средств инвалидов около поликлиники №3 и об установке пандуса при входе в здании городского Дома культуры", - сказала Елена Малышева.

Руководитель карельского отделения "Всероссийского общество слепых" Ирина Шулупанова предложила обратить внимание транспортных компаний на необходимость применения светящихся указателей маршрутов на автобусах и троллейбусах, а также закрепления имеющихся в городе "низкопольных" троллейбусов на определенном маршруте, либо их равномерном распределении по всем маршрутам и информировании горожан о периодичности таких рейсов.

Активно обсуждался вопрос об адаптации людей с инвалидностью к современным условиям рынка труда.

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Комментарии

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David
2018-04-02 15:35:19
да им из дома не выйти! Не говоря уже про "удобный городской транспорт". Только и остается им, как на тренажерах на набережной заниматься.
Горожанин
2018-04-02 15:24:11
Тротуары у нас тоже не для "маломобильных" граждан, увы ...
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