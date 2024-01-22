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Инвентаризация земель в Карелии помогает развитию сельского хозяйства

Новости. Экономика
10:45, 24 Января 2024
фото: © Артур Парфенчиков / VK

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Выявлен существенный потенциал для вовлечения земель в хозяйственный оборот и реализации проектов сельскохозяйственной направленности.

В 2023 году в республике выявлены свободные от прав третьих лиц 22,8 тыс. земельных участков и территории общей площадью 127,8 тыс. га. Таковы результаты инвентаризации сельхозземель, которую начали проводить по поручению Главы Карелии Артура Пафенчикова в 2020 году.

Это существенный потенциал для вовлечения земель в хозяйственный оборот и реализации проектов сельскохозяйственной направленности. Об этом на заседании Правительства республики сообщил руководитель региона Артур Парфенчиков.

Вице-премьер Правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов сообщил, что на сегодняшний день проведена инвентаризация земель в 9 районах: Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском, Сортавальском, Суоярвском, Прионежском, Пряжинском, Кондопожском, а также Медвежьегорском. После инвентаризации участки предоставлялись совхозам, сельскохозяйственным товаропроизводителям и фермерам, которые остро нуждались в увеличении площадей для расширения собственного производства. Среди арендаторов АО «Племенное хозяйство «Ильинское», ООО «Агро-Альянс», АО «Племсовхоз Мегрега», а также ряд предпринимателей.

Глава Карелии подчеркнул, что все земли в регионе должны быть учтены и использоваться максимально эффективно.

– Инвесторам и арендаторам нужно предлагать сформированные земельные участки, которые они могут сразу взять в хозяйственный оборот, –сказал Артур Парфенчиков. – Все наши сельскохозяйственные земли должны быть востребованы. Несмотря на то, что Карелия относится к зоне рискованного земледелия и Северу, наши предприниматели и сельхозпроизводители показывают высокие результаты труда. Главная наша задача – им помогать.

По информации Дмитрия Родионова, уже подготовлены 63 паспорта земельных участков для их предложения инвесторам. Кроме того, в настоящее время продолжается работа по постановке выявленных свободных земельных участков на кадастровый учет. В дальнейшем сельскохозяйственные товаропроизводители и фермеры могут рассмотреть вопрос их получения. По результатам инвентаризации сельскохозяйственных земель в 2023 году предоставлены в аренду 49 земельных участков общей площадью 2,8 тыс. га.

Напомним, с 2020 года по инициативе Главы Республики Карелия началась работа по вовлечению земель в целях сельскохозяйственного использования. Региональное Министерство имущественных и земельных отношений совместно с органами местного самоуправления провели основной этап инвентаризации в 2022 году, в 2023 году прошла дополнительная инвентаризация 4 районов Карелии на основании госконтракта. Всего проанализирована территория 548 кадастровых кварталов общей площадью более 5 млн га.

Глава Карелии дал поручение продолжить инвентаризацию земель и отметил необходимость формирования крупных наделов. Речь идет об инвентаризации районов Арктической зоны.

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