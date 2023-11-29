Инвестиции в экономику Карелии за год выросли на 1,5 млрд рублей

В январе-сентябре инвестиции в основной капитал по Карелии превысили 55 млрд рублей.

Как на своей странице в социальной сети рассказал глава республики Артур Парфенчиков, по данным Росстата в январе–сентябре инвестиции в основной капитал по Карелии превысили 55 млрд рублей.



Это на полтора миллиарда больше показателя аналогичного периода прошлого года, заявил Парфенчиков.



«Четверть всех инвествложений приходится на наше малое предпринимательство. Здесь данный показатель вырос в 1,6 раза — до 14 млрд рублей, тогда как за весь 2022 год привлечено 16 миллиардов», — написал он.



Парфенчиков напомнил, что в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата у Карелии десятая позиция.