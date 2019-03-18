Инвестиции в основной капитал в Карелии сократились

Инвестиции в основной капитал в Карелии в 2018 году снова пошли на спад.

По предварительным данным, инвестиции сократились на 4,2% по сравнению с 2017 годом, сообщает Карелиястат.

Сокращение произошло как в сопоставимых ценах, так и в рублевом выражении. В 2017 году объем инвестиций в основной капитал составил 41,6 млрд рублей, а в 2018 году – 41,2 млрд рублей.

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