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Новости. Экономика
16:26, 06 Июля 2019
фото: DC Lab

Инвестор, числящийся в реестре должников, планирует построить в Карелии дата-центр за 8 миллиардов

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Компания, которую правительство Карелии называет новым крупным инвестором, имеет в штате одного сотрудника и числится в реестре налоговых должников.

На официальном Интернет-портале органов исполнительной власти Карелии появилась новость о подписании соглашения о взаимодействии между правительством республики и обществом с ограниченной ответственностью "ДИСИЛЭБ" (DC Lab).

Сообщается, что московская фирма заявила о планах строительства на территории опережающего социально-экономического развития "Надвоицы" дата-центра для размещения серверного и сетевого оборудования и предоставления информационных услуг. По информации пресс-службы правительства РК, компания приобретает 6 га земли на территории бывшего НАЗа и к концу 2020 года планирует построить базовую площадку дата-центра. Уточняется, что ООО "ДИСИЛЭБ" собирается вложить на первом этапе в развитие "облачных" технологий около 8 млрд рублей – это стоимость строительства и закупаемого оборудования. Заместитель премьер-министра по вопросам экономики Дмитрий Родионов заверил, что власти республики готовы предоставить компании меры государственной поддержки.

Для более полной информации мы обратились к сайту DC Lab, где указывается, что DC Lab управляет центрами обработки данных на двух площадках: дата-центра на территории особо экономической зоны "Дубна" в Московской области; дата-центра "Надвоицы" на территории TOZER, Республика Карелия. Инфраструктура позволяет предлагать конечным пользователям все виды услуг в высокозащищенной, эффективно охлаждаемой, мощной и экологичной среде с доступом к услугам мирового класса 24/7".

Подробнее читайте здесь.

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