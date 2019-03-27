16:14, 27 Марта 2019
Инвестор двух ГЭС в Карелии объяснил, почему сократилась проектируемая зона затопления
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Строительство двух ГЭС в Кемском районе Карелии могло привести к затоплению огромной территории, включая населенные пункты и особо охраняемые территории, но инвестор отказался от этой идеи.
Об этом на рассказал генеральный директор ООО "Норд Гидро - Белый порог" Алексей Виноградов на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Ращидом Нургалиевым.
"Уменьшение зоны в 25 раз дало очень хороший результат по привлечению инвесторов и банков. Для них это был крайне принципиальный вопрос. Некоторые люди говорили, что мы могли бы топить и какая разница, все равно не жалко. Но даже, если бы мы начали, мы просто не дошли бы до результата", – рассказал Виноградов.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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