13:07, 05 Февраля 2018
Инвестор из Башкирии планирует построить в Карелии нефтеперерабатывающий завод
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ООО "Астрал К" направило заявку на строительство в Карелии нефтеперерабатывающего завода стоимостью 3 млрд рублей.
Строительство завода планируется в Суоярвском районе. Проектная мощность - 500 тыс. тонн нефти год. Одновременно планируется строительство тепличного комплекса для выращивания овощей, для обогрева которого будет использоваться тепло, вырабатываемое при переработке нефти, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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