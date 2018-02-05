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Новости. Экономика
13:07, 05 Февраля 2018

Инвестор из Башкирии планирует построить в Карелии нефтеперерабатывающий завод

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ООО "Астрал К" направило заявку на строительство в Карелии нефтеперерабатывающего завода стоимостью 3 млрд рублей.

Строительство завода планируется в Суоярвском районе. Проектная мощность - 500 тыс. тонн нефти год. Одновременно планируется строительство тепличного комплекса для выращивания овощей, для обогрева которого будет использоваться тепло, вырабатываемое при переработке нефти, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-02-05 14:13:51
Ура! В Карелии нефть нашли!
Доктор Лень
2018-02-05 19:51:15
Ув. Leopol'd, отпразднуют - с утра ещё и никель найдут! Эти - смогут!!
grigorjev
2018-02-05 14:11:57
Давно ясно, что у властвующих "юристов" в Карелии - "крыша едет"... Доложено об этом в Москву, Президенту, Госдуму, Совет Федерации... Но пока там думают... Этот "заводик" не просто -"корове седло", как "Кадетский корпус" в Петрозаводске... Это уже безлюдную "карельскую природу" -------- под нож бантюканов!
Leopol'd
2018-02-05 15:54:03
grigorjev, суть правильная, но сравнение с "корпусом" не удачное.
Чем вам корпус вредит? Учебное заведение с федеральным финансированием. Радуйтесь.
Сеня
2018-02-05 13:58:12
А нефть то где поблизости , чтобы её перерабатывать .
Горожанин
2018-02-05 13:41:50
В Башкирии негде уже заводы строить ...
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