Инвестору завода по переработке ягод выделили землю в Карелии на льготных условиях

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о предоставлении земельного участка ООО "Завод экстрактов.

Заготпром" для строительства предприятия по переработке ягод в Кондопожском районе.

Земельный участок площадью 34 тыс. кв. метров будет предоставлен в поселке Березовка.

Основанием для льготного предоставления земли в документе называется республиканский закон о реализации масштабных инвестиционных проектов. Согласно этому закону, под проекты соответствующие ряду критериев, участки выделяются без проведения торгов.

Какое количество средств планируется инвестировать в завод и сколько рабочих мест будет создано благодаря реализации проекта, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".