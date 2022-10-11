Инженерный сквер в Петрозаводске оборудуют для любителей тенниса и воркаута

В Октябрьском районе Петрозаводска установят воркаут-оборудование, теннисный стол, замостят пешеходные дорожки, сообщили в мэрии.

Подрядная компания «Альянс Групп Строй» приступила к обустройству спортивной площадки в Инженерном сквере столицы Карелии.

В районе дома № 63-А на Октябрьском проспекте поставят комплекс для воркаута и теннисный стол. Подходы замостят бетонной брусчаткой, покрытие площадки сделают прорезиненным.

Сейчас подрядчик занят земляными работами. Полностью завершить благоустройство рабочие планируют в начале ноября. Работы выполняют в рамках субсидии, выделенной правительством Карелии на развитие Петрозаводска.

Напомним, ранее подобные работы выполнили в Спортивном сквере на Ключевой.