Иосиф Пригожин отрастил усы

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Муж Валерии решил сменить образ.
Пригожин решил изменить свою внешность, пишет Eg.ru. Он поделился снимком в Instagram.
"Как я вам с усами? Думаю, после фильма "Богемская рапсодия" отрастить", – признается Иосиф Пригожин.
Поклонники в социальной сети тут же начали сравнивать его с другими известными личностями или литературными персонажами.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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