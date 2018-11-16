Иосиф Пригожин отрастил усы

Муж Валерии решил сменить образ.

Пригожин решил изменить свою внешность, пишет Eg.ru. Он поделился снимком в Instagram.

"Как я вам с усами? Думаю, после фильма "Богемская рапсодия" отрастить", – признается Иосиф Пригожин.

Поклонники в социальной сети тут же начали сравнивать его с другими известными личностями или литературными персонажами.