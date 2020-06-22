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Ипотечную программу со ставкой 7,9% запустил ВТБ

Новости. Общество
08:55, 23 Июня 2020
фото: Ярослав Чингаев/ТАСС
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ВТБ с 22 июня запустил собственную ипотечную программу поддержки семей с детьми.

Теперь клиентам банка, у которых после 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры будет предоставлен дисконт.

Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

Размер дисконта составит 1 п.п. от базовой ставки банка. Льготные условия программы будут доступны клиентам с детьми при покупке квартир как на вторичном, так и первичном рынках (если объект не подходит под условия господдержки).

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Сеня
2020-06-23 09:11:16
ключевая ставка цб рф 4,5%, а эти впаривают кредит под 7,9%, нормальная такая маржа....почти в 2 раза!!!! Чистое ростовщичество
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