Ипотечную программу со ставкой 7,9% запустил ВТБ

ВТБ с 22 июня запустил собственную ипотечную программу поддержки семей с детьми.

Теперь клиентам банка, у которых после 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры будет предоставлен дисконт.

Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.



Размер дисконта составит 1 п.п. от базовой ставки банка. Льготные условия программы будут доступны клиентам с детьми при покупке квартир как на вторичном, так и первичном рынках (если объект не подходит под условия господдержки). Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".