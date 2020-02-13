Ипотечные каникулы для призывников предлагает ввести Банк России

Банк России предложил предоставлять призывникам ипотечные каникулы на весь период срочной воинской службы.

Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в рамках съезда Ассоциации банков России.

"Мы понимаем, что, если молодой человек после университета, например, успел взять ипотеку и был призван в армию на год или два в случае службы на флоте для него, для молодой семьи это может стать очень серьезной проблемой", — заявила глава ЦБ, чьи слова цитирует RNS.

Подробнее об ипотечных каникулах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".