"Иранскую Джоли" арестовали из-за жутких фото

Звезда соцсетей Сахар Табар заставляла ужасаться пользователей.

Девушка приобрела известность как иранская копия Анджелины Джоли, только весьма специфическая. Её изможденное лицо напоминало скорее главного персонажа из мультфильма "Труп невесты", пишет Life.





Ходили слухи, что ради "эффектной" внешности она сделала уже более 50 пластических операций.

Инста-модель арестовали в Тегеране по приказу суда после жалоб на ее посты в "Инстаграме". Её обвиняют в богохульсте, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми методами и подталкивании молодёжи к моральному разложению. Пока не известно, какое наказание ей грозит.

При этом ранее Табар сама признавалась, что секрет ее пугающих фотографий не в пластических операциях, а в макияже и фотошопе. По словам девушки, она корректировала нос, увеличивала губы и делала липосакцию, но это не сильно изменило её внешность. Блогерша даже показывала снимок со своим "реальным" лицом, на котором выглядит вполне обычно.