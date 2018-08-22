Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 22 Августа 2018

Ирена Понарошку ждет второго ребенка

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
22.08.18 20:00
ФОТО: Актриса, сыгравшая Бриджит Джонс, сильно похудела
22.08.18 19:10
В Карелии приставы после долгих поисков нашли должника на трассе
22.08.18 18:40
Все новости
Загрузка...

На протяжении восьми лет телеведущая Ирена Понарошку состоит в браке с музыкантом Александром Глуховым, пара воспитывает сына Серафима. А недавно появилась информация о том, что 35-летняя Понарошку находится в ожидании второго малыша.

Правда, сама Понарошку не комментирует свое "интересное положение", зато в последнее время прячет стройную фигуру под балахонами, вызывая, тем самым, подозрения со стороны "опытных" мам, пишет StarHit.

В данное время Ирена и Александр воспитывают семилетнего сына Серафима. В ближайшем будущем мальчик станет станет старшим братом, а кто у него родится: братик или сестренка, поклонникам Ирены приходится пока только гадать. О беременности Понарошку стало известно совершенно случайно. Ирену увидели в одном из городов Америки, ее округлившиеся формы были заметны невооруженным глазом.

"Сегодня с ней столкнулась в Лос-Анджелесе. Она глубоко беременна. Месяц 6,5-7, очень приличный круглый животик", — говорилось в сообщении.

Последние несколько лет Ирена и ее семья путешествуют за границей, причем Понарошку еще не решила для себя: в какой стране она хотела бы жить. Местонахождение Ирены и ее семьи постоянно меняется. В данное время телеведущая находится в Лос-Анджелесе, о котором старается как можно чаще рассказывать в своем микроблоге. 

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
22.08.18 20:00
ФОТО: Актриса, сыгравшая Бриджит Джонс, сильно похудела
22.08.18 19:10
В Карелии приставы после долгих поисков нашли должника на трассе
22.08.18 18:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-08-22 19:50:18
"А у нас сегодня кошка
Родила вчера котят.
Котята выросли немножко,
А есть из блюдца не хотят!"
Сергей Михалков.
Это дружеский шарж на редакцию "Столицы". :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2018, 12:35
ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке (+18)
17.08.2018, 16:02
В Карелии нашли мужчину, который ушел из дома в шлепках, и пропадал девять дней
16.08.2018, 16:18
Почему "Магнит" и "Лента" приостановили продажу алкоголя в Карелии
16.08.2018, 12:40
Кто поджег Успенскую церковь?
20.08.2018, 09:15
Компания из Петербурга планирует построить новый город в Карелии
15.08.2018, 12:38
ВИДЕО: Мужчина забыл в банкомате на Кукковке 200 тысяч рублей – вот, что из этого вышло

Аналитика

Сегодня 16:23
Обществоведение
"Надеялся, что все обойдется" 2
Вадим Виноградов, единственный признавший вину в гибели детей на Сямозере, рассказал в городском суде Петрозаводска, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним.
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
Сегодня 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
Сегодня 10:00
Работает там, где не работают другие
21.08.2018 09:33
Без смирения и апатии
21.08.2018 09:17
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2018 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку"
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
архив чтиво

Медиа

День флага РФ в Петрозаводске
Сегодня 15:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»