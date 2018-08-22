Ирена Понарошку ждет второго ребенка

На протяжении восьми лет телеведущая Ирена Понарошку состоит в браке с музыкантом Александром Глуховым, пара воспитывает сына Серафима. А недавно появилась информация о том, что 35-летняя Понарошку находится в ожидании второго малыша.

Правда, сама Понарошку не комментирует свое "интересное положение", зато в последнее время прячет стройную фигуру под балахонами, вызывая, тем самым, подозрения со стороны "опытных" мам, пишет StarHit.

В данное время Ирена и Александр воспитывают семилетнего сына Серафима. В ближайшем будущем мальчик станет станет старшим братом, а кто у него родится: братик или сестренка, поклонникам Ирены приходится пока только гадать. О беременности Понарошку стало известно совершенно случайно. Ирену увидели в одном из городов Америки, ее округлившиеся формы были заметны невооруженным глазом.

"Сегодня с ней столкнулась в Лос-Анджелесе. Она глубоко беременна. Месяц 6,5-7, очень приличный круглый животик", — говорилось в сообщении.

Последние несколько лет Ирена и ее семья путешествуют за границей, причем Понарошку еще не решила для себя: в какой стране она хотела бы жить. Местонахождение Ирены и ее семьи постоянно меняется. В данное время телеведущая находится в Лос-Анджелесе, о котором старается как можно чаще рассказывать в своем микроблоге.