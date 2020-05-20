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Ирина Аллегрова перешла на парики, потеряв все волосы

Новости. Общество
19:10, 20 Мая 2020
фото: © instagram.com/irinaallegrovaofficial
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Друг певицы рассказал о драме, после которой "шальная императрица" уже 30 лет вынуждена носить парики.

На днях интернет всколыхнуло архивное фото Ирины Аллегровой. Певец Александр Богданович выложил снимок, на котором Ирина изображена в непривычном для своих поклонников образе. На певице нет ни парика, ни яркого макияжа.


Ирина Аллегрова, Александр Богданович и Мария Немец / фото: Instagram

"Эта фотография была сделана в 2004 году, – признался в интервью Sobesednik.ru 52-летний Богданович. – На нем изображена Ирина Аллегрова, я и наша подруга Маша Немец. Дело было в Майами. Мы жарили шашлыки на балконе квартиры Ирины и решили сфотографироваться. Я считаю, что Ира на снимке выглядит прекрасно!"

В беседе Богданович открыл секрет Аллегровой: он рассказал, что заставило певицу надеть парик и когда это впервые произошло.

"Первый свой парик на выступление Аллегрова надела еще в 1991 году. Ира захотела выбелить волосы, и как раз появился новый способ это сделать – какие-то таблетки, из которых можно было изготовить раствор для окраски волос. Ирина пришла к очень хорошему специалисту по волосам, у которой и до этого много раз делала прически. Но так получилось, что эта девушка передержала краску и сожгла Ирине корни. Первую неделю у Аллегровой была шикарная прическа, а потом у нее выпали почти все волосы. Вот и пришлось купить парик, чтобы в нем выступать", - рассказал друг певицы.

По словам Богдановича, со временем проблема Аллегровой с волосами была ликвидирована. Но красивый парик по сей день – одна из главных деталей образа артистки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
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Безволосый бренд нам не нужен.
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