Ирина Мирошник: "Музыкальные школы Петрозаводска нуждаются в обновлении инструментов"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание в Детской музыкально-хоровой школе, получившей перед началом учебного года новое оборудование.

В 2019 году Детская музыкально-хоровая школа вошла в число "пионеров" нацпроекта "Культура", получив перед началом учебного года новые музыкальные инструменты, световое оборудование для концертного зала, банкетки для пианистов и современную нотную литературу. В учреждении дополнительного образования появились четыре фортепиано, шесть скрипок, две флейты и аккордеон. На эти цели из федерального бюджета было выделено 4 млн 118 тыс. рублей.

По словам директора Детской музыкально-хоровой школы Светланы Шестаковой, такого масштабного пополнения материально-технической базы не было со дня основания школы. В учреждении есть фортепиано, выпущенные еще в 60-х годах прошлого века. Они поддерживаются в рабочем состоянии только благодаря мастерству настройщиков.

"Мы очень рады, что у нас появились сразу четыре фортепиано "Михаил Глинка". Это очень хороший инструмент, его качеством довольны наши педагоги", - рассказала Светлана Шестакова.

По словам главы Петрозаводска Ирины Мирошник, город старается поддерживать в работоспособном состоянии все четыре музыкальные школы, но на приобретение инструментов средств всегда не хватает.

"Музыкальные школы остро нуждаются в обновлении инструментов. Хорошие инструменты - это затратные позиции. И мы рады, что национальный проект "Культура" позволил в этом году двум нашим школам получить новое оборудование. Важно, что удалось приобрести методическую учебную литературу и установить освещение в концертный зал. Наши юные таланты должны иметь возможность играть на качественных инструментах и выступать на профессиональной сцене. Уверена, что такая политика в отношении муниципальных учреждений дополнительного образования позволит дарованиям добиться больших успехов и самореализоваться", - отметила Ирина Мирошник.

Как отметила депутат Петросовета Екатерина Реутова, развитию системы дополнительного образование в городе долгое время не уделялось должного внимания.

"Депутатский корпус всегда поддерживал инициативы администрации города по внесению изменений в бюджет, чтобы привлекать дополнительные средства на приобретение оборудования в школы искусств и общеобразовательные учреждения. Только таким образом мы сможем предоставлять детям качественное образование", - считает депутат.