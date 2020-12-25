Ирина Мирошник поблагодарила жителей Петрозаводска за терпение

Глава Петрозаводска поздравила жителей карельской столицы с наступающим Новым годом и поблагодарила за терпение.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подвела итоги года и поздравила горожан с наступающими новогодними праздниками.

- Петрозаводчанам я хочу пожелать на будущий год в первую очередь здоровья. Мы все в уходящем году научились его особенно ценить. Также я хочу поблагодарить наших горожан за терпение: понимаю, насколько непросто им дался этот год и в работе, и в обучении детей, и во всех ограничениях, которые приходилось соблюдать. Нам всем было очень трудно привыкать к новым условиям жизни, но вместе мы справились с этим. Справимся и со всем остальным. От всего сердца желаю всем счастья, любви, поддержки близких и душевного равновесия. Давайте смотреть в новый 2021 год с большими надеждами!

Полную версию интервью с Ириной Мирошник читайте здесь.