890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Курить с 1 января будет запрещено почти везде: список 7
25.12.2020 16:01
В России взлетела цена салата оливье 7
25.12.2020 19:40
Минпросвещения отменил школьникам экзамены по выбору из-за COVID-19
25.12.2020 15:40
Предпринимателя из Карелии заставят возместить вред, причиненный почвам 1
25.12.2020 18:40
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2021 году 2
25.12.2020 20:40
Бывший главный реставратор музея "Кижи" отказался от премии из-за недоделок на Преображенке 13
25.12.2020 15:40
Психолог рассказал о простых способах создать новогоднее настроение 2
25.12.2020 19:10

Ирина Мирошник поблагодарила жителей Петрозаводска за терпение

Новости. Общество
10:48, 26 Декабря 2020
фото: © Лиля Кончакова/"Республика"
Загрузка...

Глава Петрозаводска поздравила жителей карельской столицы с наступающим Новым годом и поблагодарила за терпение.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подвела итоги года и поздравила горожан с наступающими новогодними праздниками.

- Петрозаводчанам я хочу пожелать на будущий год в первую очередь здоровья. Мы все в уходящем году научились его особенно ценить. Также я хочу поблагодарить наших горожан за терпение: понимаю, насколько непросто им дался этот год и в работе, и в обучении детей, и во всех ограничениях, которые приходилось соблюдать. Нам всем было очень трудно привыкать к новым условиям жизни, но вместе мы справились с этим. Справимся и со всем остальным. От всего сердца желаю всем счастья, любви, поддержки близких и душевного равновесия. Давайте смотреть в новый 2021 год с большими надеждами!

Полную версию интервью с Ириной Мирошник читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-26 12:41:14
Это да ,народ у нас терпеливый и этим пользуются неэффективные чиновники. Но всякому терпению приходит конец. Желаю всем чиновникам в 2021 году сделать правильный вывод и перестать гнобить собственный народ, на деньги которого они паразитируют.
goo
2020-12-26 12:05:52
Давай до свидания
Вася
2020-12-26 11:01:00
Терпели 20 лет,и еще потерпим.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря

Аналитика

25.12.2020 13:00
Обществоведение
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
В четверг, 24 декабря состоялось важное для развития физической культуры и спорта в Карелии событие - в формате видеоконференцсвязи в Москве провели заседание Президиума Центрального совета Общества "Динамо".
Почта России  – стратегический партнер для организаций Карелии 2
25.12.2020 13:00
Большой ремонт Ирины Мирошник: итоги 4
25.12.2020 12:50
Директор ДОК "Калевала": "Будущее у карельских лесов будет только в том случае, если придет эффективный арендатор" 2
24.12.2020 15:05
"Сложно бороться с коронавирусом на руинах здравоохранения" 8
24.12.2020 09:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
Комиссар Каттани 14
23.12.2020 15:45
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»