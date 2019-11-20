Ирина Мирошник: "В Петрозаводске появится вторая ледовая арена"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание на месте будущего строительства открытой конькобежной дорожки с искусственным льдом.

В пойме реки Неглинка в следующем году планируют начать строительство второй очереди ледовой арены "Луми". Спортивный комплекс будет включать в себя конькобежную дорожку открытого типа, площадки для мини-футбола и стрит-баскетбола, спортивно-хозяйственный корпус, здание судейской с трибунами крытого типа на 200 мест, гараж и гостевую стоянку. Проектно-сметная документация спортобъекта сейчас проходит экспертизу. Предварительная стоимость ледовой арены – 303 млн рублей.

"Длина конькобежной дорожки будет составлять 333 метра. Это международный стандарт. Мы сможем проводить соревнования регионального, общероссийского и даже международного уровня. Мы сможем восстановить традиции конькобежного спорта в Петрозаводске, ведь у спортсменов появится возможность тренироваться на искусственном льду с октября по апрель-май. Сегодня тот, кто показывает результаты, уезжают на сборы в другие города. Малыши занимаются в "Луми", в зимний период – на стадионе "Спартак", где заливают каток. Но условия нашей зимы не позволяют организовать тренировочный процесс. На новой арене мы будем держать дорожку до 6 месяцев. Этого достаточно для того, чтобы конькобежцам показывать высокие результаты", - уверен руководитель "Дирекции спортивных сооружений" Василий Филин.

На совещании отметили, что дорожка будет пользоваться популярностью и у обычных горожан. На ледовой арене организуют массовое катание, как в "Луми", принимающем за день до 500-700 человек. А в летний период здесь будут работать футбольные поля, стрит-баскетбольные площадки. Молодежь сможет кататься на роликах и скейтбордах по бетонному покрытию.

"Зимние виды спорта не имеют достаточной инфраструктуры в Петрозаводске. После установки освещения на трассе "Фонтаны новые возможности появились у лыжного отделения спортшколы и любителей лыжных пробежек. Сейчас пришла очередь конькобежного отделения – воспитанников спортшколы №6. Василий Филин в достаточно короткие сроки подготовил эскизный проект. Нам было легко найти союзников в лице правительства республики, получить софинансирование на проектирование второй очереди "Луми", а также заручиться поддержкой на федеральном уровне", - рассказала глава города Ирина Мирошник.

Городские власти рассчитывают, что в январе следующего года проект уже будет готов к реализации. Дорожку построят на федеральные средства. На возведение спортобъекта уйдет около 1,5 лет.

"Достаточно в обозримом будущем в Петрозаводске появится вторая ледовая арена. Это крайне необходимо и востребовано. Думаю, что петрозаводчане оценят новый спортивный объект по достоинству", - подытожила итог встречи Ирина Мирошник.