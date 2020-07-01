Ирина Мирошник: "Жители Петрозаводска высоко оценивают работу по благоустройству дворов"

Глава Петрозаводска оценила качество работ по благоустройству дворовой территории на улице Антонова, который был отремонтирован один из первых по программе "Комфортная городская среда".

Ирина Мирошник провела сегодня выездное совещание в микрорайоне Ключевая. Она встретилась с жителями дома №6а по улице Антонова, где завершены все работы в рамках программы "Комфортная городская среда". Здесь отремонтировали асфальтобетонное покрытие дворовой территории, расширили парковку, установили урны и скамейки, снесли старые деревья и привели в порядок освещение.

Общая стоимость работ – чуть более 1 млн 600 тыс. рублей, из которых 81 тыс. (20,11%) - взнос жителей дома.

"Двор по улице Антонова, 6а был отремонтирован один из первых в этом году. И здесь мы видим набор работ, который выбирают большинство петрозаводчан, подавая заявки на участие в программе по благоустройству. Жители двора высоко оценивают выполненную работу. Они работали с управляющей компанией в очень плотном тандеме, что немаловажно при реализации программы", - отметила Ирина Мирошник.

В ходе совещания жители дома обратили внимание на проблему, которая возникла после ремонта проезда. Водители теперь ездят через двор по хорошему асфальту, зачастую не сбавляя скорость.

"К сожалению, автолюбители начинают нарушать скоростной режим, пользуясь отремонтированными проездами. Необходимо будет вместе с депутатами Петрозаводского городского совета продумать программу установки камер видеонаблюдения в благоустроенных дворах, чтобы пресекать такие нарушения и не подвергать опасности жизнь горожан", - сказала глава Петрозаводска.

Ирина Мирошник напомнила, что в этом году в Петрозаводске отремонтируют 71 дворовую территорию с помощью федерального и регионального бюджетов. В частности, в микрорайоне Ключевая благоустроят более десятка дворов.

"Это долгожданное событие, как для жителей Ключевой, так и других микрорайонов города. Вся информация о ходе работ, графики выполнения работ доступны горожанам. Люди должны понимать, что все объекты, попавшие в программу на 2020 год, будут отремонтированы. В федеральный центр мы пишем о положительных отзывах жителей города. Рассчитываем на субсидию на следующий год и продолжение программы по благоустройству", - заявила глава города.

Как отметила депутат Петросовета Екатерина Реутова, городские парламентарии принимают активное участие в реализации программы "Комфортная городская среда", оказывая консультативную помощь своим избирателям при подготовке документации и контролируя ход работ.

"Дом №6а попал в программу только со второго раза. В 2019 году собственники подавали заявку, а реализовали ее только в этом году. Радует, что с каждым годом участников программы "Комфортная городская среда" становится все больше. Хотелось бы напомнить, что сейчас открыт прием заявок уже на следующий год. Они будут приниматься до 1 сентября. Все желающие имеют возможность сделать свой двор красивым и удобным", - сказала Екатерина Реутова.