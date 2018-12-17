Ирина Понаровская возвращается на сцену

Звезда советской эстрады Ирина Понаровская 10 лет не появлялась на публике. Она заявила, что возвращается в шоу-бизнес.

Около 10 лет назад Ирина Понаровская резко пропала с телеэкранов, перестала давать концерты и выходить на связь с журналистами.

В недавнем выпуске программы "Привет Андрей!" артистка объяснила, что она ушла со сцены, чтобы отдохнуть от скандалов и критики и уделить больше времени семье, пишет WomanHit.

Понаровская рассказала, что сейчас все свое свободное время проводит с 8-месячной внучкой Шарлоттой. Главной новостью для поклонников стало то, что певица собирается вернуться в шоу-бизнес.

По словам звезды, она также планирует создать собственный бренд одежды и уже начала сотрудничество с молодыми дизайнерами. Кроме того, Ирина сообщила о своем намерении дать несколько концертов, чтобы напомнить поклонникам о себе.