Ирине Мирошник рассказали, что неизвестные продолжают рисовать "граффити" на фасадах домов

Начальник управления жилищного контроля в сфере благоустройства доложил главе города Ирине Мирошник о проделанной работе, рассказали в мэрии Петрозаводска.

С начала 2018 года муниципальные инспекторы провели несколько рейдов по выявлению рисунков, загрязнений и граффити на фасадах домов.

Проверены улица Маршала Мерецкова, проспекты Ленина, Карла Маркса и другие.

По итогам этой работы подготовлены акты выявления несанкционированных надписей на фасадах домов. Эти материалы направлены в Госкомитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору для привлечения собственников (ответственных лиц, управляющие компании, ТСЖ) к ответственности.

В мэрии напомнили, что в соответствии с изменениями Правил благоустройства граффити на зданиях столицы Карелии должны быть закрашены в цвет фасада.