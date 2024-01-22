«Искренние соболезнования родным и близким», — на СВО погиб житель Суоярви

Прощание с Юрием Германовичем Пантиным состоится сегодня в 13.30.

Как сообщили в паблике Суоярвского муниципального округа, 27 декабря 2023 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб земляк ефрейтор Юрий Германович Пантин.



Юрий Германович родился в Вологодской области 1 января 1963 года, но долгое время жил на территории Украины в городе Керчь. В сложный 2014 год принял решение и переехал на постоянное место жительства в Суоярви.

«Администрация Суоярвского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким геройски погибшего в зоне специальной военной операции Пантина Юрия Германовича», — написали в сообществе.



Проститься с Юрием можно сегодня в 13.30 у Храма Рождества Христова, добавили в источнике.