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«Искренние соболезнования родным и близким», — на СВО погиб житель Суоярви

Новости. Утраты
12:16, 24 Января 2024
фото: © Dicemedia / Freepik

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Прощание с Юрием Германовичем Пантиным состоится сегодня в 13.30.

Как сообщили в паблике Суоярвского муниципального округа, 27 декабря 2023 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб земляк ефрейтор Юрий Германович Пантин.

Юрий Германович родился в Вологодской области 1 января 1963 года, но долгое время жил на территории Украины в городе Керчь. В сложный 2014 год принял решение и переехал на постоянное место жительства в Суоярви.

«Администрация Суоярвского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким геройски погибшего в зоне специальной военной операции Пантина Юрия Германовича», — написали в сообществе.

Проститься с Юрием можно сегодня в 13.30 у Храма Рождества Христова, добавили в источнике.

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