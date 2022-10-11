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Искусственное происхождение COVID-19 признали на официальном уровне

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фото: © freepik

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Пандемия коронавируса, вероятнее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованием.

Как сообщает РИА Новости, это следует из промежуточного отчета комитета сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям.

«На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями», — говорится в отчете.

Однако в документе также отмечается, что новая информация, которая может быть опубликована и будет доступна для проверки, «способна изменить эту оценку».

При этом в отчете сообщается, что гипотеза о естественном природно-очаговом происхождении коронавируса более не заслуживает «кредита доверия» или «презумпции точности».

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