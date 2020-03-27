Исландия справляется с коронавирусом без "комендантского часа" и полного уничтожения своей деловой жизни

Пик эпидемии в маленькой островной стране пройден с минимальными жертвами.

Еще неделю назад, когда "Столица на Онего" обсуждала с известным карельским врачом Александром Гавриловым возможное развитие эпидемии коронавирусной инфекции в Карелии, введение в республике "комендантского часа" казалось чем-то маловероятным. Эпидемиолог допустил установление жесткого карантинного режима в Петрозаводске и районных центрах при "плохом сценарии", однако "сценарий" в Карелии с тех пор почти не изменился, а республика уже живет в юридически мало понятной "всеобщей самоизоляции", установленной по распоряжению главы региона. Причем, ограничения для граждан, предусмотренные этим режимом, оказались даже жестче тех, которые были введены в некоторых странах, где объявлена чрезвычайная ситуация, а количество заболевших перевалило за тысячу.

Сторонники жесткого карантина ссылаются при этом на положение в Италии или Испании, где число жертв коронавируса ежедневно исчисляется сотнями человек. Однако мы бы предложили взглянуть на то, как справляется с эпидемией другая европейская страна, которую более уместно сравнивать с Карелией, прежде всего – по плотности населения (более трех человек на квадратный километр). Речь идет об Исландии, где первый случай коронавирусной инфекции был выявлен еще в конце февраля, а к 1 апреля общее число заразившихся достигло 1135 человек. Однако пик эпидемии в ней уже пройден.

Читайте в материале журналиста Валерия Поташова