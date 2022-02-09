Испанский грипп в Карелию занесли британские и американские интервенты

Эпидемия испанки в России выпала на самый разгар Гражданской войны.

Самой масштабной пандемией в истории человечества принято считать «испанский грипп» или «испанку», бушевавшую на планете в 1918–1920 годах. По разным оценкам, этот вирус поразил свыше полутора миллиарда человек, то есть примерно каждого третьего жителя Земли, а число жертв пандемии исчислялось десятками миллионов. Точной цифры умерших от испанки нет, но в некоторых публикациях называют и 50, и даже 100 миллионов. В любом случае, ковид на этом фоне выглядит пока не столь устрашающе: количество заразившихся коронавирусом только приближается к полмиллиарда человек, а скончавшихся — к шести миллионам.

В России эпидемия испанки, или, как еще называли, инфлюэнцы выпала на самый разгар Гражданской войны, когда шансы погибнуть от пули и голода были куда выше, чем от гриппа, а в стране гуляли сыпной тиф, холера и оспа. Вероятно, поэтому самая губительная пандемия прошла по российским просторам с меньшими последствиями, чем по другим уголкам мира.

В Карелию испанку занесли британские, американские и французские войска, высадившиеся в Мурманске и Архангельске. О том, как протекала эта эпидемия, читайте в материале журналиста Валерия Поташова.