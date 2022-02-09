890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый участок набережной европейского типа
09.02.2022 13:56
В Петрозаводске открыли круглосуточный пункт экспресс-тестирования на коронавирус 7
Сегодня 11:15
Цены на продукты питания в Карелии в январе снова выросли 3
Сегодня 09:17
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 1
Сегодня 15:14

Испанский грипп в Карелию занесли британские и американские интервенты

Новости. Общество
16:03, 10 Февраля 2022
фото: © www.iwm.org.uk

Новости партнеров

Эпидемия испанки в России выпала на самый разгар Гражданской войны.

Самой масштабной пандемией в истории человечества принято считать «испанский грипп» или «испанку», бушевавшую на планете в 1918–1920 годах. По разным оценкам, этот вирус поразил свыше полутора миллиарда человек, то есть примерно каждого третьего жителя Земли, а число жертв пандемии исчислялось десятками миллионов. Точной цифры умерших от испанки нет, но в некоторых публикациях называют и 50, и даже 100 миллионов. В любом случае, ковид на этом фоне выглядит пока не столь устрашающе: количество заразившихся коронавирусом только приближается к полмиллиарда человек, а скончавшихся — к шести миллионам.

В России эпидемия испанки, или, как еще называли, инфлюэнцы выпала на самый разгар Гражданской войны, когда шансы погибнуть от пули и голода были куда выше, чем от гриппа, а в стране гуляли сыпной тиф, холера и оспа. Вероятно, поэтому самая губительная пандемия прошла по российским просторам с меньшими последствиями, чем по другим уголкам мира.    

В Карелию испанку занесли британские, американские и французские войска, высадившиеся в Мурманске и Архангельске. О том, как протекала эта эпидемия, читайте в материале журналиста Валерия Поташова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-02-10 16:37:58
Хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними. Не я сказал.
Os
2022-02-10 16:26:52
В Олонце вроде было больше заражений испанкой, чем на Севере, но, может, советские медики больше вели наблюдений в 1919-1920.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Аналитика

09.02.2022 17:11
Обществоведение
Старое сменяется новым 7
Многие «знаковые» здания в Петрозаводске, построенные в советские годы, до сих пор сохраняют свое значение.
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 13
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 5
08.02.2022 12:09
Неполноценный детский отдых 1
08.02.2022 10:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:14
Без политики
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 1
Как на севере России пережили самую губительную инфекцию в мировой истории более ста лет назад.
Лучшая сотня «Петровича»
07.02.2022 17:00
«Чего может быть сто грамм?» 30
07.02.2022 16:21
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»