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Использовать маткапитал для строительства жилья стало проще

Новости. Общество
09:00, 29 Марта 2021
фото: © Анастасия Осипова/ТАСС
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Правительство упростило правила, позволяющие направлять материнский капитал на улучшение жилищных условий.

Как сообщает РИА Новости, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Речь идет о тех случаях, когда маткапитал используют для компенсации затрат при строительстве или реконструкции дома. Теперь родителям не нужно будет представлять в Пенсионный фонд сведения из акта строительных работ, достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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