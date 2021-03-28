Использовать маткапитал для строительства жилья стало проще

Правительство упростило правила, позволяющие направлять материнский капитал на улучшение жилищных условий.
Как сообщает РИА Новости, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
Речь идет о тех случаях, когда маткапитал используют для компенсации затрат при строительстве или реконструкции дома. Теперь родителям не нужно будет представлять в Пенсионный фонд сведения из акта строительных работ, достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.
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