Исправительная колония в Карелии перешла на цифровое спутниковое радио

Для осужденных исправительной колонии №7 стали доступными для прослушивания более 50-ти новых радиостанций, сообщили в УФСИН Карелии.

На протяжении длительного времени в исправительной колонии №7 транслировалось только четыре местные радиостанции в УКВ диапазоне. С внедрением с 1 мая нового цифрового вещания ситуация кардинально изменилась. Теперь для осужденных стали доступными для прослушивания более 50-ти новых радиостанций, с качественным звучанием и отсутствием помех.

Ровно год назад, в этот же день, в исправительном учреждении официально заработала студия кабельного телевидения "Выгозерье", после чего в колонии появились собственные новости, информационно-правовые и художественные видеоролики.

Еще одним из нововведений стало то, что у осужденных, работающих на производстве и не успевающих посмотреть новости колонисткой студии "Выгозерье", появилась возможность услышать эти новости по радио, отметили в УФСИН Карелии.

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