Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
09:49, 16 Ноября 2018
фото: en.1jux.net / SELECTS

Испугавшийся полиции петрозаводчанин тихо вернул украденное

Загрузка...

Житель Петирозаводска, узнав, что им заинтересовались полицейские, незаметно вернул похищенное на место, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Кондопожского района обратился 48-летний житель Петрозаводска. Он сообщил, что из его дачного дома, расположенного в одном из поселков Кондопожского района, похищена ПВХ-лодка. Ущерб составил 15 тыс. рублей. За последний месяц в жилье гражданина бывали малознакомые граждане, так как владелец ремонтировал дом и нанимал мастеров.

Спустя неделю после написанного в полицию заявления похищенная лодка вернулась к потерпевшему, утром он обнаружил ее на придомовом участке. Как она там оказалась – он не подозревал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 28-летнего ранее несудимого гражданина. Он сознался в содеянном и рассказал подробности произошедшего. Мужчина укладывал плитку в доме у потерпевшего, но по окончании выполненных работ между ним и владельцем дома возник конфликт из-за оплаты труда. По мнению подозреваемого, ему выплатили не всю положенную сумму. Рассердившись на недобросовестного работодателя, петрозаводчанин ночью приехал на участок и похитил лодку.

Когда спустя несколько дней ему позвонили из полиции и стали расспрашивать о произошедшем, он испугался и вернул похищенное имущество на место.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Штази
2018-11-16 10:18:09
Врёте вы всё, этот котик лодку не похищал. Максимум - рыбку, да и той его угостили. )))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2018, 21:30
Гудков поделился интимным: рассказал об отношениях с Киркоровым
13.11.2018, 15:13
Мужчина умер на остановке в Петрозаводске
14.11.2018, 10:10
Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка
13.11.2018, 09:00
Что это, если не коррупция?
10.11.2018, 10:20
Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера
13.11.2018, 08:05
ВИДЕО: Жители Карелии сняли ролик про ужасы жизни в глубинке

Аналитика

14.11.2018 17:18
Обществоведение
Работа на опережение: энергетики готовятся к зимнему максимуму нагрузок
Почти два месяца во всех районах Республики Карелия идут масштабные учения энергетиков, которые продлятся до 22 декабря.
Что это, если не коррупция? 26
13.11.2018 09:00
"Ирландские карелы" на Первой мировой
12.11.2018 16:48
Сонное царство 7
09.11.2018 11:37
"У нас выходных не бывает" 2
08.11.2018 09:50
Вся аналитика

Чтиво

15.11.2018 15:24
Личное мнение
День Республики: праздник без даты 3
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
Невидимая угроза, о которой нужно знать
14.11.2018 09:33
Как Наташка бражку ставила 3
13.11.2018 12:22
Жертвы неполного рабочего дня 4
02.11.2018 12:04
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
14.11.2018 21:46
все фото и видео

Опрос

Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»