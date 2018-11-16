Испугавшийся полиции петрозаводчанин тихо вернул украденное

Житель Петирозаводска, узнав, что им заинтересовались полицейские, незаметно вернул похищенное на место, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Кондопожского района обратился 48-летний житель Петрозаводска. Он сообщил, что из его дачного дома, расположенного в одном из поселков Кондопожского района, похищена ПВХ-лодка. Ущерб составил 15 тыс. рублей. За последний месяц в жилье гражданина бывали малознакомые граждане, так как владелец ремонтировал дом и нанимал мастеров.

Спустя неделю после написанного в полицию заявления похищенная лодка вернулась к потерпевшему, утром он обнаружил ее на придомовом участке. Как она там оказалась – он не подозревал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 28-летнего ранее несудимого гражданина. Он сознался в содеянном и рассказал подробности произошедшего. Мужчина укладывал плитку в доме у потерпевшего, но по окончании выполненных работ между ним и владельцем дома возник конфликт из-за оплаты труда. По мнению подозреваемого, ему выплатили не всю положенную сумму. Рассердившись на недобросовестного работодателя, петрозаводчанин ночью приехал на участок и похитил лодку.

Когда спустя несколько дней ему позвонили из полиции и стали расспрашивать о произошедшем, он испугался и вернул похищенное имущество на место.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.